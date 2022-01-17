Троллейбус № 6 скоро вернется на 116 км в Самаре

Возвращение троллейбусного маршрута №6 на 116 км планируется в первом квартале этого года. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"В настоящее время проводятся инфраструктурные работы", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за строительства второй очереди Фрунзенского моста схема движения троллейбуса №6, была скорректирована. В настоящее время он следует по укороченному маршруту - от губернского рынка до разворотного кольца у бывшего хлебозавода №5.
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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.