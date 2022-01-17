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Суды Происшествия

Жительница Сызрани получила шесть лет колонии за 1 кг героина

СЫЗРАНЬ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский городской суд приговорил к шести годам лишения свободы местную жительницу, задержанную с наркотиками. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В июне 2021 г. женщину задержали с более чем 1 кг героина. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Сызранский городской суд назначил ей шестилетний срок в колонии общего режима.

Гид потребителя

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