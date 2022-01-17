Жительница Сызрани получила шесть лет колонии за 1 кг героина

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Сызранский городской суд приговорил к шести годам лишения свободы местную жительницу, задержанную с наркотиками. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.