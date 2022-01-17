Самарец получил восемь лет колонии за убийство знакомого

В Самаре суд вынес приговор некоему Д., которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

29 мая 2021 г. в квартире на ул. Стара-Загора выпивал со знакомым, а потом 22 раза ударил его ножом. Пострадавший скончался.

Известно, что Д. ранее уже был судим за убийство.

В этот раз его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии особого режима.