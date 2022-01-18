Автомобилистку из Самарской области обвиняют в нападении на сотрудника ГИБДД

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Прокурор Большечерниговского района утвердил обвинительное заключение 44-летней жительнице пос. Иргизский. Ей вменяют применение насилия в отношении сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.