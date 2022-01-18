Житель Самарской области получил условку за вырубку деревьев на 5 млн рублей

В Хворостянском районе Самарской области суд вынес местному жителю приговор за незаконную рубку леса. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С июля по декабрь 2020 г. по поручению мужчины пятеро рабочих срубили 259 кленов и вязов. Из них "заказчик" работ планировал изготовить древесный уголь. Ущерб составил свыше 5 млн рублей. При этом обвиняемый обманул рабочих, заверив их, что имеет разрешение на вырубку.

Приволжский районный суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.