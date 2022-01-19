В Самарской области в ближайшие дни будет идти снег

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Юго-западный и южный ветер будет поставлять в Самарский регион теплый влажный воздух с акватории Черного моря, поэтому погода ожидается неустойчивой, слабо морозной, ветреной, с небольшими и умеренными снегопадами. Во второй половине рабочей недели усилится отрог антициклона с востока и по его периферии начнет поступать морозный воздух из Казахстана и Западной Сибири, но уже в конце периода фронтальные разделы очередного циклона подойдут к волжским берегам, сообщает Приволжское УГМС.