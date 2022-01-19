В Самарской области в ближайшие дни будет идти снег

Юго-западный и южный ветер будет поставлять в Самарский регион теплый влажный воздух с акватории Черного моря, поэтому погода ожидается неустойчивой, слабо морозной, ветреной, с небольшими и умеренными снегопадами. Во второй половине рабочей недели усилится отрог антициклона с востока и по его периферии начнет поступать морозный воздух из Казахстана и Западной Сибири, но уже в конце периода фронтальные разделы очередного циклона подойдут к волжским берегам, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 19 января, облачно. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха -0... -5 °C.
В четверг, 20 января, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C.
В пятницу, 21 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -11...-16 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.