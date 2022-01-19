Убийца школьника из Рощинского не смог выйти по УДО

Во вторник, 18 января, суд рассмотрел апелляционную жалобу заключенного ИК-13 Ашота Гаспаряна на отказ в условно-досрочном освобождении. Решение суда первой инстанции не стали менять.
21-летний Гаспарян попал в руки правоохранителей весной 2001 года по подозрению в убийстве 11-летнего соседа. Мальчик пропал в середине октября 2000 г. в пос. Рощинский - он ушел в школу и не вернулся. Одноклассник, который ждал его у подъезда, не дождался и ушел в школу один.
В течение полугода и по местному телевидению, и по федеральному периодически появлялась информация о розыске пропавшего.
Тело ребенка нашли только после таяния снега в небольшом ручье под мостом по дороге в Самару. У погибшего в нескольких местах была проломлена голова, а при себе отсутствовали ключи от квартиры. Самарские сыщики сразу заподозрили местных ранее судимых.
Такой нашелся в соседней квартире. Он уже отсидел два года за угон автомобиля и за год до того вышел на свободу по амнистии. Парень нигде не работал и дружил с Нариманом Мирзахметовым из соседнего дома, ранее условно осужденным за грабеж.
Опытным следователям не составило труда расколоть их. Парни рассказали, что хотели обокрасть квартиру ветерана чеченской войны подполковника Ш. и решили посетить ее, когда никого не будет дома. Они планировали заманить его сына в подвал и отобрать ключи. В итоге уголовники убили ребенка автомобильным амортизатором и молотком. Они упаковали труп в коробку из-под телевизора и ночью вынесли из подвала. Но кража все же сорвалась, так как мать пропавшего мальчика из дома выходила нечасто и ненадолго, все ждала сына.
Самарский областной суд приговорил обоих убийц к 25 годам лишения свободы. Гаспаряну первые пять лет предстояло провести в тюрьме. В 2002 г. Верховный Суд отказался смягчить ему наказание. В результате последующих жалоб срок ему таки сократили, но всего на два месяца.
Поначалу Гаспарян отбывал срок в димитровградской тюрьме, затем его перевели в колонию в Волжском районе. За годы заключения у него родилось двое детей, которым он платил алименты из оклада старшего дневального отряда, а затем заведующего хозяйством клуба колонии.
Сейчас Гаспарян хочет досрочно выйти на свободу, но ему мешает взыскание, полученное в мае 2020 года. Тогда он был на пять суток помещен в ШИЗО за то, что после длительного свидания пытался пронести в колонию телефон, sim-карты, флэшки, наушники, зажигалки и прочие запрещенные предметы.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы