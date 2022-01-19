Убийца школьника из Рощинского не смог выйти по УДО

Во вторник, 18 января, суд рассмотрел апелляционную жалобу заключенного ИК-13 Ашота Гаспаряна на отказ в условно-досрочном освобождении. Решение суда первой инстанции не стали менять.

21-летний Гаспарян попал в руки правоохранителей весной 2001 года по подозрению в убийстве 11-летнего соседа. Мальчик пропал в середине октября 2000 г. в пос. Рощинский - он ушел в школу и не вернулся. Одноклассник, который ждал его у подъезда, не дождался и ушел в школу один.

В течение полугода и по местному телевидению, и по федеральному периодически появлялась информация о розыске пропавшего.

Тело ребенка нашли только после таяния снега в небольшом ручье под мостом по дороге в Самару. У погибшего в нескольких местах была проломлена голова, а при себе отсутствовали ключи от квартиры. Самарские сыщики сразу заподозрили местных ранее судимых.

Такой нашелся в соседней квартире. Он уже отсидел два года за угон автомобиля и за год до того вышел на свободу по амнистии. Парень нигде не работал и дружил с Нариманом Мирзахметовым из соседнего дома, ранее условно осужденным за грабеж.

Опытным следователям не составило труда расколоть их. Парни рассказали, что хотели обокрасть квартиру ветерана чеченской войны подполковника Ш. и решили посетить ее, когда никого не будет дома. Они планировали заманить его сына в подвал и отобрать ключи. В итоге уголовники убили ребенка автомобильным амортизатором и молотком. Они упаковали труп в коробку из-под телевизора и ночью вынесли из подвала. Но кража все же сорвалась, так как мать пропавшего мальчика из дома выходила нечасто и ненадолго, все ждала сына.

Самарский областной суд приговорил обоих убийц к 25 годам лишения свободы. Гаспаряну первые пять лет предстояло провести в тюрьме. В 2002 г. Верховный Суд отказался смягчить ему наказание. В результате последующих жалоб срок ему таки сократили, но всего на два месяца.

Поначалу Гаспарян отбывал срок в димитровградской тюрьме, затем его перевели в колонию в Волжском районе. За годы заключения у него родилось двое детей, которым он платил алименты из оклада старшего дневального отряда, а затем заведующего хозяйством клуба колонии.

Сейчас Гаспарян хочет досрочно выйти на свободу, но ему мешает взыскание, полученное в мае 2020 года. Тогда он был на пять суток помещен в ШИЗО за то, что после длительного свидания пытался пронести в колонию телефон, sim-карты, флэшки, наушники, зажигалки и прочие запрещенные предметы.