Житель Самарской области получил год исправительных работ за убийство лося

Жителя с. Хворостянка Самарской области осудили за незаконную охоту. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2020 г. мужчина без специального разрешения в районе с. Михайло-Лебяжье застрелил лося и отвез тело к лесополосе для первичной переработки. Ущерб составил 80 тыс. рублей.

Мужчина не признал вины. Суд назначил ему год исправительных работ.