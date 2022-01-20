Житель Московской области приехал в Самару на заработки и воровал телефоны

В Самаре следователи отправили в суд уголовное дело 21-летнего парня, которого обвиняют в трех карманных кражах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Одна из краж произошла в трамвае. Из незастегнутого кармана 13-летней школьницы вытащили мобильник. Вскоре полицейским сообщили еще о двух аналогичных преступлениях.

Подозреваемым стал ранее судимый житель Московской области, приехавший в Самару на заработки. По версии следствия, в свободное от работы время молодой человек высматривал на остановках подростков с телефонами в руках. Когда приезжал транспорт, он в суете подходил близко, вытаскивал мобильник и выходил на следующей остановке. Украденное парень продавал случайным прохожим.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража") передали в Промышленный районный суд Самары. Полицейские разыскивают украденные телефоны.