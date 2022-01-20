Карта жителя Самарской области станет ски-пассом на горнолыжном курорте "Кувандык 365"

Держатели Карты жителя Самарской области с 2022 года могут зарегистрировать ее в качестве ски-пасса на горнолыжном курорте "Кувандык 365" (Оренбургская область).

Благодаря совместному проекту платежной системы "Мир" и региональных властей жители семи субъектов Российской Федерации — Самарской, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской областей, Республик Мордовия и Башкортостан, города Севастополя — могут зарегистрировать универсальные карты жителей как ски-пасс.

После регистрации карта на постоянной основе принимается на турникетах подъемников курорта. Также универсальным пластиком можно пользоваться как обычными банковскими картами платежной системы "Мир": например, пополнять ски-пасс, оплачивать проживание, экипировку и питание, совершать привычные покупки в магазинах и так далее.

Напомним, губернатор Дмитрий Азаров в своем послании дал поручение разработать и выпустить карту жителя Самарской области в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика". В июне 2021 года проект "Карта жителя Самарской области" был запущен в массовую эмиссию. За это время универсальный пластик оформили уже около 10 тыс. жителей региона.

Как отметил заместитель директора ГБУ СО "Цифровой регион" Максим Карсаков, Карты жителей субъектов Российской Федерации — эффективный инструмент повышения качества жизни граждан за счет объединения государственных и коммерческих сервисов. "Реализация межрегиональных инициатив — закономерная и необходимая часть подобных проектов. Экосистема карт жителей субъектов Российской Федерации должна стать важным инфраструктурным элементом при достижении задач цифровой трансформации основных секторов экономики Российской Федерации. Совместные проекты позволят создавать ценные и полезные для граждан финансовые и нефинансовые сервисы", — прокомментировал Максим Карсаков.

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова: "Одно из ключевых направлений развития проектов карт жителей, которые уже работают на базе "Мира" в 23 регионах, — сделать их действительно удобным и универсальным сервисом не только в домашнем регионе, но и за его пределами. Ски-пасс на горнолыжный курорт, доступный сразу для жителей семи регионов, — первый шаг на этом пути. Нет никаких сомнений, что в будущем появится больше востребованных межрегиональных предложений, которые смогут оценить миллионы держателей таких карт".

Карта жителя Самарской области обладает расширенным функционалом: ее можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партеров проекта, которых на сегодня уже более 30. На карту можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты. Изготовление и обслуживание карты бесплатно.

Также Карту жителя Самарской области можно оформить онлайн — без посещения банка, подав заявку на интернет-портале card.samregion.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта, а также выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн. Когда Карта жителя Самарской области будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. В среднем срок изготовления составляет 14 дней. Для получения карты при себе необходимо иметь паспорт. Пока оформить онлайн-заявку на выпуск карты предлагает банк ВТБ, в дальнейшем эта услуга станет доступна и у других банков — партнерах проекта.

"Мы планируем постепенно расширять возможности карт жителей. Например, сейчас мы обновляем программное обеспечение на авто-кассах. По завершении этой работы терминалы будут принимать к оплате банковские карты, в том числе карты "Мир", а значит, владельцам карт жителей будет еще удобнее оплачивать услуги горнолыжного курорта", — рассказал директор горнолыжного курорта "Кувандык 365" Дмитрий Васильев.