Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определил лицевые счета клиентов, победивших в акции "В Новый год — без долгов!" В этом году призовой вычет получат 500 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Напомним, в декабре 2021 года энергокомпания провела традиционную акцию "В Новый год — без долгов!", по условиям которой жителям региона необходимо было в срок до 31 декабря 2021 года погасить задолженность за тепловую энергию (если она имелась), а также авансом оплатить декабрьское потребление. В акции приняли участие свыше 250 тысяч клиентов энергокомпании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Подарком для победителей станет зачисление на лицевой счет клиента 1 000 рублей за оплату услуг теплоснабжения и ГВС. Строчку с кэшбэком клиенты увидят в своих квитанциях за февраль 2022 года.

"Энергокомпания традиционно поощряет тех клиентов, кто своевременно и в полном объеме оплачивает тепло. В этом году мы вдвое увеличили число победителей: для сравнения, в 2021 году кэшбэк от энергетиков получили 250 клиентов", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Лицевые счета победителей акции "В Новый год — без долгов!" (2021-2022):

Самара

30193151339; 30110140614; 30194103945; 30329027163; 30192286411; 30110832525; 30193215153; 30110881370; 30190747184; 30327073497; 30118853888; 30119929996; 30192226798; 30192260668; 30118899368; 30119057854; 30328757008; 30321716185; 30118088957; 30191227552; 30118196281; 30190467732; 30111169985; 30111032362; 30193967760; 30352324276; 30119891293; 30118138040; 30119895337; 30119854650; 30111960431; 30110824453; 30199781489; 30119147358; 30118949148; 30110893294; 30111869675; 30118973866; 30193684559; 30118094543; 30118886158; 30111891813; 30323518486; 30111190796; 30118863507; 30111167351; 30192606884; 30194148282; 30192805598; 30111960442; 30190921715; 30118901669; 30192297205; 30111945518; 30326704867; 30197912198; 30119197635; 30110038697; 30118172857; 30195786441; 30191206330; 30329408819; 30111011957; 30192180652; 30110990210; 30118936854; 30111091927; 30191857228; 30190985673; 30190417425; 30118837476; 30191022692; 30119910616; 30191617011; 30193249628; 30110961216; 30118031520; 30110194163; 30192795776; 30119992972; 30119927854; 30193551437; 30192636393; 30192198315; 30321474640; 30111966861; 30190469123; 30110800451; 30118019504; 30111148439; 30320308684; 30110934941; 30111816446; 30192965014; 30111140733; 30118815183; 30111963661; 30110086577; 30118961765; 30355012344; 9388593100; 41004100; 467704100; 8277404100; 6278604100; 2558593100; 3285304100; 6345993100; 1390893100; 8818104100; 4486004100; 4325904100; 5060104100; 9752904100; 586804100; 9204004100; 8755693100; 6532404100; 6696793100; 5559793100; 7417504100; 8864793100; 7129404100; 8751304100; 2789404100; 9715204100; 1014104100; 7297004100; 1769793100; 6799404100; 8455693100; 7548993100; 780793100; 2534014100; 2335904100; 5003904100; 6160304100; 549804100; 2973946743; 7781893100; 1959593100; 8995204100; 366693100; 2718004100; 1291793100; 1682104100; 5294404100; 5820693100; 3755304100; 3015793100; 7353693100; 8148593100; 4160104100; 3690104100; 6225693100; 613704100; 441904100; 2174104100; 6302204100; 8593304100; 4354004100; 6093704100; 5822204100; 7178993100; 2751793100; 3492904100; 8383404100; 6737893100; 3581864715; 8521893100; 1064593100; 2094812811; 6073504100; 1164604100; 5329304100; 5061604100; 1900104100; 2169304100; 7839504100; 5946404100; 4578504100; 6938893100; 5288604100; 4155693100; 7631372410; 9187593100; 8731893100; 3330014100; 7955593100; 6420604100; 4511793100; 3812893100; 1905993100; 942993100; 2128804100; 7763304100; 4547011159; 6054304100; 5142693100; 7354893100

Тольятти

30261610895; 30268505835; 30264984054; 30268848016; 30260244089; 30263705930; 30267115840; 30264334675; 30261042422; 30266471611; 30266664084; 30262108605; 30261250458; 30260946516; 30261068634; 30261363890; 30262560907; 30268779294; 30265729723; 30262107926; 30130852456; 30139803325; 30138014088; 30138000741; 30131059559; 30139070489; 30138142619; 30138177754; 30131944300; 30130972145; 30130953340; 30138118205; 30139809910; 30130855918; 30138855771; 30130959975; 30131824867; 30138168859; 30131944865; 30130169897; 30138813835; 30139075850; 30130926890; 30139067042; 30130161335; 30131147724; 30138828639; 30131826717; 30131807184; 30131903727; 30131054916; 30139127693; 30139970298; 30131884763; 30130148406; 30131911325; 30138014370; 30131973724; 30131872881; 30130159362; 30139018192; 30139912203; 30138132060; 30138053387; 30139802949; 30139920854; 30139910899; 30139137518; 30139829281; 30138961160; 30130029342; 30131811549; 30131885750; 30131177902; 30130841003; 30138037577; 30138906981; 30138918979; 30131875063; 30131859349; 30130871303; 30138802329; 30139957259; 30130800422; 30139163909; 30131934820; 30131882025; 30130140746; 30130132220; 30139955705

Новокуйбышевск

30129101758; 30120801336; 30121101230; 30129801118; 30120101087; 30121800321; 30120800376; 30121801860; 30121000508; 30120900453; 30120001369; 30120902145; 30121000864; 30129101499; 30128100640; 30128001178; 30120100807; 30121100834; 30128901995; 30129100718; 30129002090; 30121102060; 30121801925; 30121101081; 30120901319; 30121001954; 30128901615; 30129000737; 30120102053; 30120001407; 30121901827; 30121102485; 30121801826; 30121901359; 30120901442; 30120000401; 30120900940; 30121100543; 30121101545; 30129802371; 30120901477; 30120101953; 30129000669; 30128801670; 30128900626; 30129000744; 30121001472; 30121901792; 30121901207; 30129000125; 30121100850; 30128800989; 30129901725; 30121101212; 30121901342; 30120001478; 30121001332; 30120101090; 30129000489; 30121100869

Сызрань

30300200988; 30306615634; 30302222495; 30301706474; 30308006590; 30302204833; 30303622180; 30309127331; 30305304898; 30309904951; 30306609284; 30306008713; 30309701465; 30302610745; 30308012498; 30305701607; 30308806102; 30302526186; 30305123489; 30305719098; 30309009748; 30307004726; 30300725925; 30306605650; 30300518306; 30301513382; 30300807052; 30301921153; 30301002667; 30305014156; 30306023734; 30306006384; 30307113186; 30301013293; 30303205334; 30300401549; 30301014992; 30300704761; 30302909805; 30303222691; 30300910506; 30305926705; 30301909620; 30309904836; 30304209524; 30305918606; 30304214683; 30309418454; 30302709313; 30307926281; 30301007973; 30308727074; 30304616547; 30303227149; 30304920615; 30301721193; 30308013185; 30303203150; 30304320337; 30301617723; 30309329788; 30305319063; 30304517427; 30301403481; 30300208438; 30309502339; 30309710266; 30302615284; 30300811928; 30308421478; 30304705904; 30304011982; 30301305772; 30307022858; 30302616964; 30306613200; 30302725658; 30308924213; 30302500196; 30305306531; 30302924112; 30305903155; 30307306766; 30302219178; 30301524808; 30302910398; 30302019374; 30301527126; 30300916262; 30304622514; 30305311441; 30302219080; 30300001863; 30302500813; 30303717293; 30301225951; 30300207249; 30302302946; 30308000379; 30301629096.

"В Новый год — без долгов!" — не единственная возможность для добросовестных клиентов получить призы от энергокомпании. Со всеми акциями можно ознакомиться на официальном сайте samara.esplus.ru.