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Облправительство Власть и политика

Более чем 50% жителей Самарской области довольны качеством и доступностью автомобильных дорог в регионе

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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49% жителей российских регионов удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог в стране, а также отмечают улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры. В Самарской области этот показатель выше, чем в среднем по стране, и составляет 52%.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Такие данные были получены в результате исследования, проведенного в декабре 2021 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос, в котором участвовали 170 тыс. респондентов, проводился во всех 85 регионах Российской Федерации. К основным положительным изменениям опрошенные отнесли увеличение объемов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков магистралей, мостов и транспортной инфраструктуры.

Более чем половина респондентов - 52% - указали на улучшение качества дорог внутри населенных пунктов за последний год, аналогичен и показатель по региональным трассам - 58%. При этом повышение доступности городских дорог отметили 43% участников опроса, региональных - 48%.

По мнению аналитиков, текущие показатели удовлетворенности качеством и доступностью автомобильных дорог находятся в зоне положительных значений.

"Позитивные изменения, происходящие в последнее время в дорожной отрасли, люди видят собственными глазами - ремонтируются и реконструируются трассы, которые не обновлялись годами, строятся обходы городов и искусственные сооружения, - рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. - Во многом это стало возможным благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", который реализуется в 84 регионах страны. За три года нам уже удалось обновить и построить свыше 48 тыс. км дорожной сети в регионах, и, безусловно, работа в этом направлении будет продолжена. Главным результатом наших достижений мы видим не только километры новых и обновленных дорог, но и повышение уровня жизни граждан".

Модернизация и развитие региональной дорожной сети служат важными направлениями стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе главы региона Дмитрия Азарова при участии жителей.

Всего за три года по нацпроекту обновлено 1021,7 км автомобильных дорог, в том числе 184,8 км улиц в Самаре, 52,9 км в Тольятти. Уровень автомобильных дорог в нормативе вырос с 27,3% в 2017 году, до 38,7% в 2021 году (при плановом значении 38,13%), а Самарско-Тольяттинской агломерации - 74% (при плановом значении 70%).

Напомним, дорожный нацпроект продлен до 2030 года. К этому времени доля региональных трасс, находящихся в нормативном состоянии, должна составить не менее 60%, доля улично-дорожной сети агломераций - не ниже 85%.

Гид потребителя

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