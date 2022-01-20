Сельчанина из Самарской области осудили за хранение оружия

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2006 г. мужчина нашел обрез охотничьего ружья ИЖ-5 и перевез домой. В июле 2021 г. в с. Муханово он поссорился с братьями и шесть раз выстрелил в сторону ворот дома. После этого спрятал оружие под одежду, а позже выбросил в кусты.

В итоге обрез нашли полицейские.

В суде мужчина признал вину. Ему назначили полтора года лишения свободы условно.