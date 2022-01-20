Власти разрешили РПЦ стройку около Ботанического сада

Администрация Самары одобрила Самарской епархии РПЦ (Московский Патриархат) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке рядом с Ботаническим садом.
Здесь - на 2,6 тыс. кв. м - епархия анонсировала возведение детского епархиального образовательного центра. Весной 2021 г. на пересечении ул. Врубеля и Мичурина развернулись подготовительные строительные работы, а в июне был залит фундамент.
Планы РПЦ устроили не всех жителей города. Некоторые скептически настроенные горожане предположили, что вместо детского центра около Ботсада появится церковь. На публичных слушаниях большинство пришедших, а это 419 человек, высказались против стройки. 309 участников поддержали проект. Однако епархия предоставила более 1,5 тыс. голосов "за" в письменном виде.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?