Власти разрешили РПЦ стройку около Ботанического сада

Администрация Самары одобрила Самарской епархии РПЦ (Московский Патриархат) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке рядом с Ботаническим садом.

Здесь - на 2,6 тыс. кв. м - епархия анонсировала возведение детского епархиального образовательного центра. Весной 2021 г. на пересечении ул. Врубеля и Мичурина развернулись подготовительные строительные работы, а в июне был залит фундамент.

Планы РПЦ устроили не всех жителей города. Некоторые скептически настроенные горожане предположили, что вместо детского центра около Ботсада появится церковь. На публичных слушаниях большинство пришедших, а это 419 человек, высказались против стройки. 309 участников поддержали проект. Однако епархия предоставила более 1,5 тыс. голосов "за" в письменном виде.