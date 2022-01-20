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Религия Общество

Власти разрешили РПЦ стройку около Ботанического сада

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары одобрила Самарской епархии РПЦ (Московский Патриархат) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке рядом с Ботаническим садом.

Фото: https://twitter.com/Sergeyev/

Здесь - на 2,6 тыс. кв. м - епархия анонсировала возведение детского епархиального образовательного центра. Весной 2021 г. на пересечении ул. Врубеля и Мичурина развернулись подготовительные строительные работы, а в июне был залит фундамент.

Планы РПЦ устроили не всех жителей города. Некоторые скептически настроенные горожане предположили, что вместо детского центра около Ботсада появится церковь. На публичных слушаниях большинство пришедших, а это 419 человек, высказались против стройки. 309 участников поддержали проект. Однако епархия предоставила более 1,5 тыс. голосов "за" в письменном виде.

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Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

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Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

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