"За" стройку епархиального центра около Ботсада высказалось более 1800 человек"

В середине ноября в Самаре прошли публичные слушания, предметом обсуждения которых стала возможная застройка территории рядом с Ботаническим садом. Заявителем выступила Самарская епархия РПЦ (Московский Патриархат) с просьбой предоставить разрешение на "условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства". Иными словами — на строительство детского епархиального образовательного центра.

Речь шла о возведении на участке площадью 2652 кв м.

Информация о возможном строительстве появилась еще в 2018 году и вызвала неоднозначную реакцию среди жителей. Летом 2019 г. появился баннер о возведении центра, однако работы так и не начались, поскольку разрешения на стройку в департаменте градостроительства на тот момент не выдавали.

В конце марта 2021 г. на участке рядом с Ботсадом (на пересечении ул. Врубеля и Мичурина) развернулись подготовительные строительные работы, а в июне был залит фундамент. Однако грядущей стройкой оказались довольны не все. Самарцы высказались против и создали петицию против грядущей стройки. Жителей возмутило, что здание возводят на участке, который раньше принадлежал Ботаническому саду, а также, — что работы по строительству начались без официального на то разрешения.

В начале ноября на сайте самарской мэрии появилось оповещение о публичных слушаниях, на которых РПЦ выступила с просьбой согласовать назначение участка под религиозное использование с предельной высотой строений до 35 метров.

На публичные слушания пришли 746 человек, из которых 309 высказались за и 419 — против.

В частности, одно из отрицательных мнений оказалось связано с версией, что вместо детского епархиального центра на территории появится очередная церковь.

"Нас вводят в заблуждение, — отметил заявитель. — Во-первых, предоставленный проект и эскиз здания не соответствует фактическому (уже возведенному) фундаменту под строение (как житель дома напротив стройки, если требуется, могу предоставить фото фундамента). В проекте показано здание прямоугольной формы с высотой в два этажа, а по факту фундамент имеет форму не прямоугольника, а с полукругами по восточной стороне здания. В связи с этим, можно сделать вывод, что строят не детское религиозное учреждение, а церковь или храм.

Во-вторых, почему в разрешении на строительство фигурирует высота строения — 35 м? Для постройки двухэтажного здания достаточно 15 м. Можно сделать вывод, что 35 м нужно для возведения куполов с крестами. Здание 35 м высотой это как минимум 8-ми, 9-ти этажное здание.

В-третьих, на обмане Веру не построишь, не отворачивайте людей от православия!"

Однако в письменном виде в адрес департамента градостроительства Самары поступило два обращения управляющего Самарской епархией РПЦ — от 12 ноября (с общим количеством 1475 человек, проголосовавших "за") и от 16 ноября (с общим количеством 160 человек, высказавших положительной мнение). Таким образом, число согласных с будущей стройкой приблизилось к 2 тыс. человек, в то время как протестующих оказалось всего 419.