Самарское управление ФАС оштрафовало МП "Благоустройство"

Управление ФАС наложило штраф на МП "Благоустройство". Ответственность составила 50 тыс. рублей, а поводом для возбуждения административного дела стали факты просроченной оплаты предприятием по выполненным договорам. Они были выявлены в ходе проверки прокуратуры Октябрьского района, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Проанализировав полученную от прокуратуры информацию, в ФАС установили, что МП "Благоустройство" в 2021 г. заключило 4 контракта по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства на поставку: концентрата минерального "Галит", на оказание транспортных услуг и услуг специальной техникой, поставку ГСМ.
Однако после выполнения всех условий каждого из контрактов поставщиками МП "Благоустройство" не произвело оплату в установленные в договорах сроки.
"В связи с выявленными нарушениями антимонопольное Управление наложило на МП "Благоустройство" 50-тысячный штраф в соответствии с ч.9 ст. 7.32.3 КоАП РФ", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.