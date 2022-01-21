Самарское управление ФАС оштрафовало МП "Благоустройство"

Управление ФАС наложило штраф на МП "Благоустройство". Ответственность составила 50 тыс. рублей, а поводом для возбуждения административного дела стали факты просроченной оплаты предприятием по выполненным договорам. Они были выявлены в ходе проверки прокуратуры Октябрьского района, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Проанализировав полученную от прокуратуры информацию, в ФАС установили, что МП "Благоустройство" в 2021 г. заключило 4 контракта по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства на поставку: концентрата минерального "Галит", на оказание транспортных услуг и услуг специальной техникой, поставку ГСМ.

Однако после выполнения всех условий каждого из контрактов поставщиками МП "Благоустройство" не произвело оплату в установленные в договорах сроки.

"В связи с выявленными нарушениями антимонопольное Управление наложило на МП "Благоустройство" 50-тысячный штраф в соответствии с ч.9 ст. 7.32.3 КоАП РФ", — отмечается в сообщении.