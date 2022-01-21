Федеральная общественная комиссия посетила строительную площадку тольяттинского ЭкоТехноПарка ГК "Эковоз"

В четверг, 20 января, мусороперерабатывающий завод "ЭкоРесурсПоволжье", входящий в ГК "ЭкоВоз", посетила федеральная делегация. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды, глава ассоциации содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс" Альбина Дударева посмотрела, как проходит реализация проекта "ЭкоТехноПарка", который будет построен на территории завода.

Напомним, в прошлом году российский экологический оператор поддержал строительство нескольких крупных мусороперерабатывающих объектов в стране. Это так называемые "ЭкоТехноПарки", о необходимости возведения которых неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. Именно такие объекты, по словам главы государства, позволят меньше задействовать полигоны при захоронении мусора и помогут дать вторую жизнь большему количеству вторсырья. Тольяттинский "ЭкоТехноПарк", который реализует ГК "ЭкоВоз", станет первым в нашем регионе.

Как отметил глава ГК "ЭкоВоз" Денис Волков, в конце минувшего года РЭО выделил 270 миллионов рублей на реализацию первого этапа проекта. "Уже к концу 2022 года здесь заработают автоматические линии сортировки, - пояснил он. - Оборудование закуплено, работы ведутся в графике. Проект рассчитан на несколько лет и, как я уже говорил ранее, будет реализовываться поэтапно. Благодаря реализации проекта увеличится процент отбираемого вторичного сырья, а также расширится перечень фракций, которые будут использоваться повторно". Волков также рассказал, что весь проект оценивается в 1,6 миллиарда рублей - в прошлом году документ прошел госэкспертизу.

Альбина Дударева отметила, что подобные проекты полностью отвечают принципам экономики замкнутого цикла. "Буквально полгода назад я была здесь, и речь шла только о планах по строительству, - вспоминает она. - Сегодня на территории "Фосфора" уже ведутся строительные работы, оборудование лежит на складах, работает инженерная группа. Очень важно, чтобы эти работы проходили под общественным контролем, ведь мы как крупнейшая ассоциация, в которую входят 80 операторов, управляющие системой обращения с отходами в разных регионах, должны видеть, с какими сложностями сталкиваются инвесторы. Мы смотрим, где есть препятствия. Например, здесь я увидела несинхронизированные действия региональной власти. Была сделана новая территориальная схема по обращению с отходами, с нового года она начала действовать, в ней есть новый объект, на котором мы сейчас находимся, - ЭкоТехноПарк "Эковоза". В террсхеме четко прописано, что модернизированный объект с 2023 года будет готов принять 300 тыс. тонн, однако потоки отходов в этом документе не изменены: как было 200 тыс. тонн, так и осталось. Я прошу разобраться с этой ситуацией и пересмотреть потоки для обеспечения максимальной эффективности работы". Альбина Дударева особо отметила, что будет следить за развитием ситуации и при необходимости готова привлечь федеральных спикеров для создания специальной комиссии.

Добавим, по мнению экспертов, министерству ЖКХ стоит перераспределять потоки отходов с полигонов на объекты по переработке мусора - это будет отвечать задачам по сохранению ресурсов нашей планеты, о которых говорит президент Путин.

Напомним также, что Альбина Дудурева вместе с советником президента РФ Владимира Путина Валерием Фадеевым уже посещала Автоград и завод "ЭкоРесурсПоволжье" осенью минувшего года. Тогда между ассоциацией содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс" и ГК "ЭкоВоз" был заключено соглашение о взаимодействии. Спикеры отметили высокий профессионализм команды "ЭкоВоза" в вопросах переработки и использования вторичных ресурсов, а также личный вклад в развитие экологической политики региона депутата Самарской губернской думы, главы ГК "ЭкоВоз" Дениса Волкова.