В Сызрани осужденный за убийство решил разорвать листы уголовного дела

В среду, 19 января, Самарский облсуд оставил без изменений приговор Сызранского городского суда, вынесенный Валентину Башмакову за вмешательство в деятельность суда (ч.1 ст. 294 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

14 октября 2020 г. в зале суда Башмаков знакомился с материалами уголовного дела, по которому его приговорили к 10 годам колонии особого режима за убийство. Во время этого мужчина решил уничтожить доказательства своей вины и принялся рвать листы уголовного дела. Его остановили секретарь суда и полицейский-водитель ОКПО. Они отобрали у обвиняемого само дело и вырванные листы.

1 ноября 2021 г. Сызранский городской суд приговорил Башмакова за вмешательство в деятельность суда к восьми месяцев лишения свободы. Осужденный и его защитник не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы.

19 января областной суд рассмотрел эти жалобы и не стал менять приговор.