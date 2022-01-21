Мигрант получил девять с половиной лет колонии за сбыт героина в Самаре

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело мигранта, обвиняемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2021 г. гражданин Таджикистана в Самаре приобрел через тайник свыше 17 г героина, расфасованного в 34 свертка. 29 из них он разложил в четыре других "закладки".

Когда сбытчика задержали, у него изъяли оставшиеся пять свертков. Также ему пришлось раскрыть все свои тайники.

Суд назначил мужчине девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.