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Преступления Происшествия

Пятерых самарцев будут судить за организацию азартных игр

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение пяти мужчинам. Их подозревают в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с июля по октябрь 2021 г. злоумышленники организовали и проводили азартные игры в помещении на цокольном этаже дома на ул. Нагорной. Сумма их дохода составила не менее 109 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

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