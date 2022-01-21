Пятерых самарцев будут судить за организацию азартных игр

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение пяти мужчинам. Их подозревают в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с июля по октябрь 2021 г. злоумышленники организовали и проводили азартные игры в помещении на цокольном этаже дома на ул. Нагорной. Сумма их дохода составила не менее 109 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.