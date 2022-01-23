"Крылья Советов" интересуется нападающим "Рубина" Иваном Игнатьевым

ФК "Крылья Советов" интересуется 23-летним нападающим казанского "Рубина" Иваном Игнатьевым. Об этом сообщает sport-express.ru.

Казанский клуб перевел футболиста от тренировок с основной команды в дубль.

Предположительно, "Рубин" и "Крылья Советов" обсуждают переход Игнатьева на правах аренды. По данным sport-express.ru, при этом "Рубин" не хочет в период аренды платить часть зарплаты футболиста, которая составляет около 600 тысяч евро в год.

Раньше Игнатьевым интересовался "Нижний Новгород", но футболист сам не захотел переходить туда.



