"Крылья Советов" интересуется нападающим "Рубина" Иваном Игнатьевым

ФК "Крылья Советов" интересуется 23-летним нападающим казанского "Рубина" Иваном Игнатьевым. Об этом сообщает sport-express.ru.
Казанский клуб перевел футболиста от тренировок с основной команды в дубль.
Предположительно, "Рубин" и "Крылья Советов" обсуждают переход Игнатьева на правах аренды. По данным sport-express.ru, при этом "Рубин" не хочет в период аренды платить часть зарплаты футболиста, которая составляет около 600 тысяч евро в год.
Раньше Игнатьевым интересовался "Нижний Новгород", но футболист сам не захотел переходить туда.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?