Жители Поволжья за выходные разобрали более сотни собак, обнаруженных в квартире тольяттинки

Жители Тольятти, Самары, Ульяновска и Казани забрали в свои дома и приюты 120 собак, обнаруженных 21 января в квартире жительницы Тольятти, сообщается interfax-russia.ru со ссылкой на городской благотворительный фонд помощи животным.

"Откликнулось много приютов и людей из разных городов. Большая благодарность волонтерам из Ульяновска. Уехала целая машина. Большое количество уехало в Самару по передержкам и приютам с дальнейшим пристройством. Отдельная благодарность Казани. Большую часть забрали именно они. Также Тольятти забрали на передержки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осталось меньше 20 собак, которых заберет приют "Ника".

Напомним, что в квартире местной жительницы на ул. Ленинградской было обнаружено около 120 собак. Предположительно, тольяттинка разводила собак у себя дома, но со временем их стало слишком много. В итоге животные оказались в антисанитарных условиях.