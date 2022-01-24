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Театр Культура

Виктор Сухоруков и Евгений Пронин выступят в Самаре в спектакле "Старший сын"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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7 марта на площадке самарского театра драмы покажут спектакль "Старший сын" театральной компании "Свободная сцена". Главные роли исполнят Виктор Сухоруков, Алена Хмельницкая, Ольга Ломоносова, Евгений Пронин.

Антрепризу представит режиссер Павел Сафонов. Премьера спектакля по пьесе Александра Вампилова состоялась в 2012 году.

В Самаре зрители уже могли видеть этот спектакль в 2015 г., где роль Бусыгина исполнял Евгений Цыганов. В мартовском показе на его месте сыграет Евгений Пронин.

Цена билетов на спектакль от 2500-5000 рублей.

Спектакль состоится при поддержке организации "Большие гастроли".

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