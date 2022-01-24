Сотрудниц ФНС из Самары обвиняют в превышении полномочий для улучшения отчетности

В Самарской области в суд отправили уголовное дело бывших сотрудниц ФНС, которых обвиняют в превышении полномочий и препятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, женщина, временно замещавшая начальника контрольно-аналитического отдела МИ ФНС России №2 по Самарской области, вступила в сговор с заместителем начальника. Они планировали "подправить" показатели работы возглавляемого обвиняемой отдела и инспекции в целом.

Для этого женщины нашли организацию, от имени директора которой по поддельным доверенностям представили в налоговую инспекцию "уточненные" отчетности по НДС с недостоверными данными. Кроме того, обвиняемые незаконно изготовили электронную подпись директора этой организации.

В результате махинаций деловой репутации фирмы был нанесен вред, контрагенты расторгали контракты и отказывались от дальнейшего сотрудничества.