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Общество

В Татьянин день самарские студенты сразятся в "Холодных играх"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 января, в 11:00 в сквере у Самарского Дома молодежи на пр. Ленина, 3 студенты колледжей Самары отметят День студента. Их ждут командные игры, катание на ватрушках и горячий чай.

Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета", и Татьянин день стал официальным университетским днем. Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Самарский Дом молодежи" при поддержке администрации города.

"Холодные игры" - это командные соревнования студентов профессиональных образовательных организаций в зимних видах спорта. В них примут участие 15 команд, общее число участников - более 75 человек. Команды, показавшие лучшие результаты, получат памятные призы и дипломы. После мероприятия для участников будет организован кофе-брейк.

Соревнования, приуроченные к Дню студента, проходят во второй раз. В 2021 г. победу одержала команда Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения.

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