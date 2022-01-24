В Татьянин день самарские студенты сразятся в "Холодных играх"

Во вторник, 25 января, в 11:00 в сквере у Самарского Дома молодежи на пр. Ленина, 3 студенты колледжей Самары отметят День студента. Их ждут командные игры, катание на ватрушках и горячий чай.
Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета", и Татьянин день стал официальным университетским днем. Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Самарский Дом молодежи" при поддержке администрации города.
"Холодные игры" - это командные соревнования студентов профессиональных образовательных организаций в зимних видах спорта. В них примут участие 15 команд, общее число участников - более 75 человек. Команды, показавшие лучшие результаты, получат памятные призы и дипломы. После мероприятия для участников будет организован кофе-брейк.
Соревнования, приуроченные к Дню студента, проходят во второй раз. В 2021 г. победу одержала команда Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.