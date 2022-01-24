В Татьянин день самарские студенты сразятся в "Холодных играх"

Во вторник, 25 января, в 11:00 в сквере у Самарского Дома молодежи на пр. Ленина, 3 студенты колледжей Самары отметят День студента. Их ждут командные игры, катание на ватрушках и горячий чай.

Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета", и Татьянин день стал официальным университетским днем. Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Самарский Дом молодежи" при поддержке администрации города.

"Холодные игры" - это командные соревнования студентов профессиональных образовательных организаций в зимних видах спорта. В них примут участие 15 команд, общее число участников - более 75 человек. Команды, показавшие лучшие результаты, получат памятные призы и дипломы. После мероприятия для участников будет организован кофе-брейк.

Соревнования, приуроченные к Дню студента, проходят во второй раз. В 2021 г. победу одержала команда Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения.