16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству отработанных обращений граждан В прошлом году вакцинация от бешенства понадобилась более чем семи тысячам самарцев Что нужно знать жителям Самарской области о новом списке противопоказаний от вакцинации В Татьянин день самарские студенты сразятся в "Холодных играх" Сотрудники региональной Госавтоинспекции приняли участие в межведомственном семинаре-совещании с органами образования Самарской области

Общество

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству отработанных обращений граждан

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам 2021 года Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству отработанных обращений граждан в системе ПОС (Платформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе"). Регион занял седьмую позицию. Среди субъектов ПФО Самарская область заняла первую позицию, следом за ней идут Нижегородская область, Республика Татарстан и Пермский край.

За 2021 год жителями Самарской области посредством виджета "Платформа обратной связи", размещенного на сайтах органов власти и Едином портале государственных и муниципальных услуг, было направлено более 206 тыс. сообщений. Взаимодействие органов власти и населения посредством Платформы обратной связи осуществляется в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" и его региональной составляющей "Цифровое государственное управление".

Больше всего обращений поступило по линии министерства здравоохранения Самарской области (более 170,3 тыс.): жителей интересовали вопросы вакцинации и лечения от новой коронавирусной инфекции. Вторым по популярности вопросом в ПОС были выплаты на детей от 3 до 7 лет (9,5 тыс.). Третью позицию занимают обращения граждан о качестве и ремонте автомобильных дорог (6,2 тыс.). В число популярных тем обращений жителей региона также попали дворы и территории общего пользования, многоквартирные дома, благоустройство, медицина, мусор и водоснабжение.

"Платформа обратной связи (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе" позволяет гражданам направлять в органы власти и местного самоуправления обращения по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. В среднем за месяц в Самарской области поступает 12,5 тыс. обращений через ПОС. Ни одно обращение не остается без ответа, без конкретного решения проблемы, без реальной помощи. Именно быстрое и качественное решение актуальных проблем граждан и служит основной целью платформы. Важно не только вести диалог по конкретному обращению, но и донести решение проблемы до всех заинтересованных лиц, до всех, кого эта проблема также волнует. Для органов власти ПОС позволяет не просто принимать необходимые меры для решения вопросов, волнующих граждан, но и получать объективную информацию об актуальных проблемах", - пояснил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

По итогам года виджет обратной связи на своих официальных сайтах разместили 1195 организаций Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Москвичёв 25 ноября 2021 14:46 Более 270 тыс. инцидентов и обращений за год обработал ЦУР Самарской области

ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.

Александр Попов 24 ноября 2021 02:19 Территорию "Мертвого города" вблизи села Водино расчистят от застройки

Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Фото на сайте

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6