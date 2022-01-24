По итогам 2021 года Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству отработанных обращений граждан в системе ПОС (Платформа обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе"). Регион занял седьмую позицию. Среди субъектов ПФО Самарская область заняла первую позицию, следом за ней идут Нижегородская область, Республика Татарстан и Пермский край.
За 2021 год жителями Самарской области посредством виджета "Платформа обратной связи", размещенного на сайтах органов власти и Едином портале государственных и муниципальных услуг, было направлено более 206 тыс. сообщений. Взаимодействие органов власти и населения посредством Платформы обратной связи осуществляется в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" и его региональной составляющей "Цифровое государственное управление".
Больше всего обращений поступило по линии министерства здравоохранения Самарской области (более 170,3 тыс.): жителей интересовали вопросы вакцинации и лечения от новой коронавирусной инфекции. Вторым по популярности вопросом в ПОС были выплаты на детей от 3 до 7 лет (9,5 тыс.). Третью позицию занимают обращения граждан о качестве и ремонте автомобильных дорог (6,2 тыс.). В число популярных тем обращений жителей региона также попали дворы и территории общего пользования, многоквартирные дома, благоустройство, медицина, мусор и водоснабжение.
"Платформа обратной связи (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе" позволяет гражданам направлять в органы власти и местного самоуправления обращения по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. В среднем за месяц в Самарской области поступает 12,5 тыс. обращений через ПОС. Ни одно обращение не остается без ответа, без конкретного решения проблемы, без реальной помощи. Именно быстрое и качественное решение актуальных проблем граждан и служит основной целью платформы. Важно не только вести диалог по конкретному обращению, но и донести решение проблемы до всех заинтересованных лиц, до всех, кого эта проблема также волнует. Для органов власти ПОС позволяет не просто принимать необходимые меры для решения вопросов, волнующих граждан, но и получать объективную информацию об актуальных проблемах", - пояснил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
По итогам года виджет обратной связи на своих официальных сайтах разместили 1195 организаций Самарской области.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.