В Волжском районе из-за АЧС запрещена охота. Соответствующее постановление подписано 24 января губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Напомним, что очагом стало помещение на территории пос. Придорожный сельского поселения Лопатино. Угрожаемая зона по АЧС установлена в радиусе 20 км.

Запрет вводится на все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, на территориях охотничьих угодий, расположенных в границах угрожаемой зоны. А также вводится запрет охоты на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности на территориях охотничьих угодий, расположенных в границах зоны наблюдения по африканской чуме свиней в пределах муниципального района Волжский Самарской области.