В Волжском районе из-за АЧС запрещена охота. Соответствующее постановление подписано 24 января губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Напомним, что очагом стало помещение на территории пос. Придорожный сельского поселения Лопатино. Угрожаемая зона по АЧС установлена в радиусе 20 км.
Запрет вводится на все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, на территориях охотничьих угодий, расположенных в границах угрожаемой зоны. А также вводится запрет охоты на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности на территориях охотничьих угодий, расположенных в границах зоны наблюдения по африканской чуме свиней в пределах муниципального района Волжский Самарской области.
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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.