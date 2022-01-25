Из-за лыжного марафона "Сокольи горы" ограничат движение транспорта

С 05:00 до 16:30 29 января на территории Самары будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге на кладбище "Лесное" - от лыжной базы ГАУ Самарской области "Учебно-спортивный центр "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное".
Временное ограничение движения вводится из-за проведения лыжного марафона "Сокольи горы-2022", который пройдет 29 и 30 января, а 27 января пройдет ночная гонка.
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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.