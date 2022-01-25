Из-за лыжного марафона "Сокольи горы" ограничат движение транспорта

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С 05:00 до 16:30 29 января на территории Самары будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге на кладбище "Лесное" - от лыжной базы ГАУ Самарской области "Учебно-спортивный центр "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное".