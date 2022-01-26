Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев назвал переход в "Спартак" слухами

Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев рассказал, как узнал об интересе московского "Спартака".

"Как узнал про интерес "Спартака"? Да из соцсетей. Новость мне кто-то скинул. Говорил ли что-то агент про "Спартак"? Да нет. Если будет реальный интерес, если захотят договориться, я буду знать. Слухи и слухи. Ничего не знаю об этом. Не знал, что Зарема писала про меня как про таланта, который прошёл мимо спартаковской селекции в 18-19 лет. Сейчас хорошее время уйти из "Крыльев"? Вообще нет. У нас отличная команда, прекрасный тренерский штаб. Нас обожает город — за то, что выкладываемся, не боимся играть в футбол, бьемся за победу. Отношения в коллективе — супер. Хотим ещё пошуметь нашей бандой", — приводит слова Ломаева Sport24.