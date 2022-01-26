В Самарском облсуде рассматривают очередную жалобу осужденных за убийство вахтовиков

Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по уголовному дело об убийстве двух человек.

Напомним, в ночь на 8 октября 2017 г. в пос. Сургут местный жители поссорились с двоими вахтовиками: 39-летним Алексеем Урубаевым и 38-летним Денисом Картавенко, похитили их и увезли в пос. Суходол. Там оба похищенных погибли - один от побоев, другой от ножевого ранения.

Обвинение предъявили пятерым мужчинам, судили их присяжные в областном суде. В результате обвиняемого Сергея Фролова оправдали. Остальных отправили в колонии строгого режима: Максиму Бондареву и Марату Шарапову назначили по 12 лет, Александру Полубелову - восемь с половиной лет, Тютину - год и восемь месяцев.

Обе стороны процесса не согласилась с приговором и обжаловали его. В Верховном Суде приговор отменили из-за множества незначительных процессуальных нарушений. Дело вернули в областной суд на новое рассмотрение, но федеральный судья Александр Павлов отправил его по подсудности в Сергиевск. Здесь в январе 2021 г. присяжные вновь вынесли вердикт.

На этот раз оправданных не было. Суд назначил мужчинам от 12 до 15 лет колонии строгого, а 29-летнему ранее четырежды судимому Тютину - в колонии особого режима. В декабре 2021 г. апелляционная жалоба на приговор поступила в вышестоящую инстанцию, на 1 февраля назначено второе заседание.