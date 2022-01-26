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Суды Происшествия

В Самарском облсуде рассматривают очередную жалобу осужденных за убийство вахтовиков

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по уголовному дело об убийстве двух человек.

Напомним, в ночь на 8 октября 2017 г. в пос. Сургут местный жители поссорились с двоими вахтовиками: 39-летним Алексеем Урубаевым и 38-летним Денисом Картавенко, похитили их и увезли в пос. Суходол. Там оба похищенных погибли - один от побоев, другой от ножевого ранения.

Обвинение предъявили пятерым мужчинам, судили их присяжные в областном суде. В результате обвиняемого Сергея Фролова оправдали. Остальных отправили в колонии строгого режима: Максиму Бондареву и Марату Шарапову назначили по 12 лет, Александру Полубелову - восемь с половиной лет, Тютину - год и восемь месяцев.

Обе стороны процесса не согласилась с приговором и обжаловали его. В Верховном Суде приговор отменили из-за множества незначительных процессуальных нарушений. Дело вернули в областной суд на новое рассмотрение, но федеральный судья Александр Павлов отправил его по подсудности в Сергиевск. Здесь в январе 2021 г. присяжные вновь вынесли вердикт.

На этот раз оправданных не было. Суд назначил мужчинам от 12 до 15 лет колонии строгого, а 29-летнему ранее четырежды судимому Тютину - в колонии особого режима. В декабре 2021 г. апелляционная жалоба на приговор поступила в вышестоящую инстанцию, на 1 февраля назначено второе заседание.

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Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Z9 Yx 08 июля 2021 21:16 Сотрудница госпожнадзора получила в Тольятти четыре года колонии и лишилась офицерского звания

Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы

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