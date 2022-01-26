На втором сборе "Крылья Советов" проведут три матча

Второй сбор "Крыльев Советов" пройдет в Турции с 29 января по 9 февраля, за это время самарцы проведут три игры.
29 января соперником станет "Академия Пандев" из Северной Македонии. 6 февраля ожидается игра с "Нижним Новгородом" и 9 февраля планируется провести два матча против "Астаны".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?