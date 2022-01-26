В прошлом году на COVID-19 было потрачено более 10 млрд руб. из средств ОМС

Всего на оплату медицинских услуг по диагностике и лечению пациентов с COVID-19 было направлено 10,5 млрд рублей. Общие расходы территориального Фонда обязательного медицинского страхования Самарской области в рамках базовой программы ОМС составили свыше 46,1 млрд рублей.

Данные были озвучены в ходе заседания рабочей группы по анализу исполнения бюджета ТФОМС в региональном парламенте во вторник, 25 января. Об исполнении бюджета в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году доложила заместитель директора фонда Светлана Рязанова.

В минувшем году доходы ТФОМС составили 48,8 млрд рублей (106,7% от запланированной суммы). В оказании медпомощи с системе ОМС были задействованы 186 медицинских организаций (из них 111 государственных и 75 — негосударственных).

В рамках базовой программы ОМС в течение года медицинская помощь была оказана на сумму свыше 46,1 млрд рублей. Практически половина этих средств, 23,5 млрд рублей, направлена на лечение в стационарах, еще 15 млрд рублей — на оказание амбулаторно-поликлинической помощи. На санаторное долечивание пациентов было выделено 88,5 млн рублей, сверх базовой программы ОМС.

Уже в первые месяцы минувшего года стало очевидно, что для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией потребуются дополнительные средства, в значительной степени превышающие плановые показатели. Для стабилизации ситуации фондом был предпринят ряд мер: перераспределялись финансовые средства, корректировался объем помощи по отдельным направлениям и пересматривались тарифы на медицинские услуги.

С июня 2021 г. в регион начало поступать дополнительное финансирование. Более 5 млрд рублей в целом составил объем межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства РФ и Федерального фонда ОМС.

В ТФОМС подчеркнули, что во время пандемии в полном объеме оказывалась помощь по онкологическому профилю, общий объем финансирования составил 5,2 млрд рублей.

В 2022 г. финансирование программы ОМС в регионе увеличено на 3,2 млрд рублей (7,7%). Акцент сделан на первичное звено здравоохранения: на оказание амбулаторной помощи заложена сумма на 1,7 млрд рублей (11,1%) больше, чем в минувшем году. На основании анализа медуслуг в 2021 г. скорректированы и объемы проведения диагностических исследований.