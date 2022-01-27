Директора Хворостянской телерадиокомпании осудили за злоупотребление полномочиями и растрату

Приволжский районный суд вынес приговор руководителю МУП "Хворостянская телерадиокомпания "Спектр" за злоупотребление полномочиями и растрату. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Вопреки уставу ТРК "Спектр", с 15 мая 2019 г. по 25 декабря 2020 г. мужчина без согласия учредителя - администрации Хворостянского района - заключал сделки по видеомонтажу и ремонту оргтехники с индивидуальным предпринимателем, который в то же время был главным бухгалтером ТРК "Спектр".

Также руководитель в 2020 г. за счет компании произвел себе и сотрудникам выплаты на общую сумму более 55 тыс. рублей.

Материальный ущерб уже возмещен.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.