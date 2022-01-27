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Общество

Спецпроект портала "Волга Ньюс" победил в региональном этапе "Серебряного Лучника"

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во среду, 26 января, в студии ГТРК "Самара" состоялась церемония награждения победителей Регионального этапа премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник - Самара".

Фото: предоставлено ГТРК "Самара"

Из-за антивирусных ограничений мероприятие проходило в гибридном формате: в целях безопасности только победители в десяти номинациях и некоторые эксперты находились в студии. Остальные следили за событиями на канале "Самара 24" и подключались к действию удаленно - через YouTube и платформу ZOOM.

Агентство коммуникаций "ПРАТОН" организует региональный этап премии уже 12 лет. По итогам 2021-го на конкурс было заявлено 36 работ.

Информационный портал "Волга Ньюс" представил на конкурс спецпроект "Год науки: интервью с представителями самарской научной общественности". В 2021 году редакция портала собрала, обработала и опубликовала на сайте более 50 тематических материалов. Особое внимание было уделено эксклюзивным авторским интервью с самарскими учеными, в том числе такими известными в России и мире экспертами, как Владислав Блатов, Валерий Азязов, Сергей Шевченко, Дмитрий Мерсон. Помимо интервью, на сайте публиковались новости из научной жизни Самарского региона, исторические экскурсы и другие материалы.

Информационно-просветительский спецпроект "Год науки": интервью с представителями самарской научной общественности" победил в номинации "Продвижение технологий будущего".

Автором эксклюзивных интервью был корреспондент "Волга Ньюс" Юрий Сахаров. К сожалению, в начале этого года Юрий Петрович скончался от коронавируса.

Юрий Петрович в свои 76 лет сохранял живой интерес к профессии, гибкий ум, способность анализировать и погружаться в сложные темы, быть адекватным стремительно меняющейся реальности. Редакция портала "Волга Ньюс" посвящает эту победу Юрию Петровичу Сахарову.

Напомним, информационный портал "Волга Ньюс" в 2019 году также стал победителем регионального этапа национальной премии "Серебряный Лучник" в номинации "Digital коммуникации с информационно-патриотическим проектом "Горячий характер Безымянки".

Особенность регионального этапа премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник - Самара" - по мнению экспертов, состоит в том, что авторы рассказывают о зарождении идей и креативных решениях, раскрывают механику самых удачных региональных проектов.

"Считаю, что именно в этом - сила "Серебряного Лучника": за несколько часов получаешь представление о том, что происходило в регионе в течение года, понимаешь, какая тактика позволяет быть полезным обществу. Поэтому считаю, что большое будущее ожидает новую номинацию "ESG-коммуникации". Принципы устойчивого развития, которые близки и нашей компании, подарят еще много сильных проектов", - уверена член жюри, управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анастасия Беленкова.

Награды победителям "Серебряного Лучника - Самара" за 2021 вручены. Впереди - федеральный этап премии.

Исполнительная дирекция регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей в Самарской области - агентство коммуникаций "ПРАТОН". Партнеры проекта: Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", ПАО "ТОАЗ". Информационные партнеры премии: ГТРК "Самара", информационный портал "Волга Ньюс", Самарское областное вещательное агентство, "КоммерсантЪ-Волга", департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Проекты - победители регионального этапа "Серебряный Лучник - Самара" за 2021 год

Номинация "Культурно-просветительские проекты"

"Вагон Константина Головкина", совместный проект Куйбышевского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" и Самарского областного художественного музея.

Номинация "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера"

"Общественный центр Сбера", Поволжский банк ПАО "Сбербанк".

Номинация "Благотворительность"

"Добрая Ценная Помощь", благотворительный фонд "Источник Веры".

Номинация "Корпоративные коммуникации"

"Online-экскурсии на заводы DANONE", АО "Данон Россия".

Номинация "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа"

"Вместе мы - космос: внутрикорпоративная кампания к 180-летию Сбербанка", Поволжский банк ПАО "Сбербанк".

Номинация "Маркетинговые коммуникации"

"#поехалиласточкой", служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО "РЖД".

Номинация "Продвижение государственных и общественных программ"

"Донорство без выходных", ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови".

Номинация "Развитие и продвижение территорий"

"Первый всероссийский телемарафон "Мой космос", ГТРК "Самара";

"VI Всемирная Фольклориада в Республике Башкортостан объединила 37 стран", Агентство печати и СМИ Республики Башкортостан.

Номинация "Продвижение технологий будущего"

Информационно-просветительский спецпроект "Год науки", информационный портал "Волга Ньюс".

Номинация "Антикризисные коммуникации"

"Конкурс-игра "Иммунная копилка", ПАО "ТОАЗ".

"Серебряный Лучник" - премия №1 в области развития общественных связей. На федеральном уровне (Москва) в феврале 2022 года премия будет вручаться в 25-й раз. Сегодня "Серебряный Лучник" - международный проект: география премии выходит далеко за пределы России.

Премия "Серебряный Лучник - Самара" служит региональным этапом федерального конкурса. Авторы лучших проектов, реализованных на территории Самарской области, получают право принять участие в Днях открытых презентаций в столице и стать претендентами на Национальную премию.

В 2021-2022 годах самарский региональный этап будет проводиться уже в 12-й раз. За годы существования конкурса "Серебряный Лучник - Самара" в нем приняло участие более чем 600 проектов, созданных 4600 авторами. Церемония награждения победителей проводится, по традиции, на площадке ГТРК "Самара".

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Последние комментарии

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Москвичёв 25 ноября 2021 14:46 Более 270 тыс. инцидентов и обращений за год обработал ЦУР Самарской области

ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.

Александр Попов 24 ноября 2021 02:19 Территорию "Мертвого города" вблизи села Водино расчистят от застройки

Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

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