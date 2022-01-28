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Законотворчество Власть и политика

В Самаре могут расширить список лиц, уполномоченных штрафовать за купание в запрещенных местах

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции направил на рассмотрение областным депутатам законопроект, предлагающий расширить круг лиц, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях.

К "отдельным административным правонарушениям", в частности, относится купание в местах на водных объектах общего пользования, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, прыжки в воду с не приспособленных для этих целей сооружений, действия в воде, связанные с захватом купающихся, заплыв за буйки, обозначающие границы плавания (ст. 2.1.6. Закона № 115-ГД).

В пояснительной записке отмечается, что сейчас протоколы о нарушениях, предусмотренных данной статьей, могут составлять только должностные лица административных комиссий (председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены комиссии).

Законодательная инициатива предусматривает расширение перечня тех, кто может составлять протоколы.

"По мнению правоприменителей, с целью повышения эффективности реализации положений регионального административного законодательства необходимо расширить круг лиц, уполномоченных составлять протоколы об указанных административных правонарушениях, — подчеркивается в пояснении к проекту. — Несмотря на то, что органы МСУ законодательно не отнесены к лицам, уполномоченным составлять протоколы об указанных правонарушениях, они опосредованно принимают участие в охране общественного порядка, осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, обеспечении первичных мер пожарной безопасности".

В качестве примера авторы законопроекта привели Тольятти, где действует специально созданный для указанных целей орган — департамент общественной безопасности. Депутаты предложили расширить областной закон пунктом, устанавливающим возможность составления протоколов должностными лицами органов местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере обеспечения общественной безопасности (руководители департаментов, комитетов, управлений, их заместители, начальники отделов (инспекций, дирекций, комиссий, служб), их заместители, специалисты).

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