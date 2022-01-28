В Самаре могут расширить список лиц, уполномоченных штрафовать за купание в запрещенных местах

Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции направил на рассмотрение областным депутатам законопроект, предлагающий расширить круг лиц, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях.
К "отдельным административным правонарушениям", в частности, относится купание в местах на водных объектах общего пользования, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, прыжки в воду с не приспособленных для этих целей сооружений, действия в воде, связанные с захватом купающихся, заплыв за буйки, обозначающие границы плавания (ст. 2.1.6. Закона № 115-ГД).
В пояснительной записке отмечается, что сейчас протоколы о нарушениях, предусмотренных данной статьей, могут составлять только должностные лица административных комиссий (председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены комиссии).
Законодательная инициатива предусматривает расширение перечня тех, кто может составлять протоколы.
"По мнению правоприменителей, с целью повышения эффективности реализации положений регионального административного законодательства необходимо расширить круг лиц, уполномоченных составлять протоколы об указанных административных правонарушениях, — подчеркивается в пояснении к проекту. — Несмотря на то, что органы МСУ законодательно не отнесены к лицам, уполномоченным составлять протоколы об указанных правонарушениях, они опосредованно принимают участие в охране общественного порядка, осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, обеспечении первичных мер пожарной безопасности".
В качестве примера авторы законопроекта привели Тольятти, где действует специально созданный для указанных целей орган — департамент общественной безопасности. Депутаты предложили расширить областной закон пунктом, устанавливающим возможность составления протоколов должностными лицами органов местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере обеспечения общественной безопасности (руководители департаментов, комитетов, управлений, их заместители, начальники отделов (инспекций, дирекций, комиссий, служб), их заместители, специалисты).
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.