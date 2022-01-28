Журналист портала "Волга Ньюс" победил в конкурсе на призы губернатора

Журналист портала "Волга Ньюс" Юрий Сахаров стал победителем десятого юбилейного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. Церемония награждения прошла в четверг, 27 января, и была приурочена к празднованию Дня российской печати.
Премия была вручена по направлению "Год науки и технологий" в номинации "Кадры". К сожалению, получать ее из рук губернатора Дмитрия Азарова пришлось коллегам Юрия Петровича — он скончался 12 января в коронавирусном госпитале.
Жюри дало высокую оценку серии развернутых интервью, взятых Юрием Сахаровым у самарских организаторов науки, ученых и инноваторов. В числе спикеров были академик РАН Сергей Шевченко (селекция), профессор Валерий Азязов (физика), профессор Владислав Блатов (теоретическое материаловедение), профессор Евгений Молевич (социология) и многие другие. Всего вышло 15 интервью, в которых затрагивались как вопросы высшего образования и текущих исследований, так и широкая проблематика различных научных направлений, междисциплинарного взаимодействия и места науки в обществе.
Напомним, спецпроект портала "Волга Ньюс", в основу которого также легли статьи Юрия Сахарова, победил в региональном этапе "Серебряного Лучника".
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.