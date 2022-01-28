Журналист портала "Волга Ньюс" победил в конкурсе на призы губернатора

Журналист портала "Волга Ньюс" Юрий Сахаров стал победителем десятого юбилейного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. Церемония награждения прошла в четверг, 27 января, и была приурочена к празднованию Дня российской печати.

Премия была вручена по направлению "Год науки и технологий" в номинации "Кадры". К сожалению, получать ее из рук губернатора Дмитрия Азарова пришлось коллегам Юрия Петровича — он скончался 12 января в коронавирусном госпитале.

Жюри дало высокую оценку серии развернутых интервью, взятых Юрием Сахаровым у самарских организаторов науки, ученых и инноваторов. В числе спикеров были академик РАН Сергей Шевченко (селекция), профессор Валерий Азязов (физика), профессор Владислав Блатов (теоретическое материаловедение), профессор Евгений Молевич (социология) и многие другие. Всего вышло 15 интервью, в которых затрагивались как вопросы высшего образования и текущих исследований, так и широкая проблематика различных научных направлений, междисциплинарного взаимодействия и места науки в обществе.

Напомним, спецпроект портала "Волга Ньюс", в основу которого также легли статьи Юрия Сахарова, победил в региональном этапе "Серебряного Лучника".