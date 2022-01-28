Житель Самарской области вернулся в колонию через месяц после освобождения

Волжский районный суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в кражах. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2021 г. мужчина освободился из места лишения свободы, приехал в пос. Рощинский и поселился в заброшенной квартире. В ту же ночь он совершил кражу в магазине "Магнит". Весь следующий месяц мужчина крал из магазинов и кафе продукты и бытовые принадлежности.

На суде обвиняемому вменили четыре эпизода по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.