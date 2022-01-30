"Крылья Советов" сыграли вничью с македонской "Академией Пандев"

В воскресенье, 30 января, футболисты "Крыльев Советов" провели первый матч второго сбора с "Академией Пандев" (Македония).
Игра прошла вничью.
Теперь "Крылья" встретятся с "Нижним Новгородом" 6 февраля.
В воскресенье, 30 января, футболисты "Крыльев Советов" провели первый матч второго сбора с "Академией Пандев" (Македония).
Игра прошла вничью.
Теперь "Крылья" встретятся с "Нижним Новгородом" 6 февраля.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?