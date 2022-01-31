Нападающий "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов перейдет в Уфу

Нападающий "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов близок к переходу в "Уфу". Клубы достигли договоренности между собой, теперь уфимцам предстоит обсудить контракт лично с игроком, пишет "РБ Спорт".
Уже этой зимой российский футболист может покинуть команду Игоря Осинькина.
Трансфермаркет оценивает стоимость 29-летнего нападающего в 700 тысяч евро.
В нынешнем сезоне на счету российского форварда 10 матчей в составе "Крыльев Советов", в которых игрок результативными действиями не отметился.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?