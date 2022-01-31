Нападающий "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов перейдет в Уфу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нападающий "Крыльев Советов" Дмитрий Кабутов близок к переходу в "Уфу". Клубы достигли договоренности между собой, теперь уфимцам предстоит обсудить контракт лично с игроком, пишет "РБ Спорт".