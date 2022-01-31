Жителя Самарской области осудили за "покупку" прокурорского удостоверения

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор 28-летнему мужчине, которого обвиняли в приобретении и использовании поддельного документа. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2020 г. он приобрел служебное удостоверение сотрудника прокуратуры. А 29 сентября 2021 г., когда мужчину, ехавшего на Honda Accord, остановили около с. Зеленовка на трассе М-5, показал это удостоверение инспектору ДПС. Однако полицейский заметил, что документ поддельный.

Суд назначил местному жителю шесть месяцев ограничения свободы.