"ЭнергосбыТ Плюс" приостановил прием клиентов в четырех офисах обслуживания

С 1 февраля четыре офиса обслуживания клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" приостановили прием посетителей. Энергетики призывают граждан пользоваться онлайн-сервисами, которые доступны в личном кабинете и на официальном сайте samara.esplus.ru.

Так, временно закрыты три офиса в Самаре (ул. Демократическая, 37; ул. Революционная, 101б; ул. Мориса Тореза, 101а) и один в Тольятти (ул. Матросова, 40). Данное решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. Решение о возобновлении приема клиентов будет принято исходя из текущей ситуации с COVID-19.

Напоминаем, большинство возникающих вопросов можно решить не выходя из дома. Достаточно воспользоваться любым из дистанционных каналов связи - личным кабинетом, обратной связью на странице samara.esplus.ru/feedback/, чат-ботом в социальных сетях Телеграм (@Esplusbot), Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс") или онлайн-чатом на официальном сайте компании samara.esplus.ru. Это быстро, удобно и безопасно.