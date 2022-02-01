Самарские парламентарии одобрили новую концепцию местного самоуправления

Депутаты Самарской губернской думы большинством голосов одобрили проект федерального закона №40361-8 "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" на заседании во вторник, 1 февраля.
Противники ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления припомнили собравшимся, что этот принцип организации местной власти был принят буквально несколько лет назад и также при "широком обсуждении и одобрении общественности".
Сторонники законопроекта уверили, что закон принят Государственной думой только в первом чтении и до второго чтения будут учтены все поступившие поправки и предложения.
Напомним, в декабре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, который вводит одноуровневую систему местного самоуправления и разграничивает его полномочия. По мнению разработчиков закона, новый закон поможет снять противоречия между властями региона и муниципалитетами и устранить разногласия, которые часто возникают вокруг сферы полномочий тех или иных органов власти.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.