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Законотворчество Власть и политика

Самарские парламентарии одобрили новую концепцию местного самоуправления

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы большинством голосов одобрили проект федерального закона №40361-8 "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" на заседании во вторник, 1 февраля.

Противники ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления припомнили собравшимся, что этот принцип организации местной власти был принят буквально несколько лет назад и также при "широком обсуждении и одобрении общественности".

Сторонники законопроекта уверили, что закон принят Государственной думой только в первом чтении и до второго чтения будут учтены все поступившие поправки и предложения.

Напомним, в декабре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, который вводит одноуровневую систему местного самоуправления и разграничивает его полномочия. По мнению разработчиков закона, новый закон поможет снять противоречия между властями региона и муниципалитетами и устранить разногласия, которые часто возникают вокруг сферы полномочий тех или иных органов власти.

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