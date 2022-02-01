Двух подрядчиков осудили за мошенничество с муниципальным контрактом в Самаре

Ленинский райсуд Самары признал двоих руководителей подрядных организаций признаны виновными в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С 28 декабря 2018 г. по 24 января 2020 г. руководители ООО "Дизайн. Строительство" и ООО "Кристалл" имели муниципальный контракт на строительно-монтажные работы в детском саду. Однако они не собирались исполнять принятые на себя обязательства и похитили более 1,3 млн руб., внеся в документы ложные сведения об объемах, материалах и видах фактически выполненных работ.

Одному из обвиняемых суд назначил два с половиной года лишения свободы условно с тем же испытательным сроком. Второй получил два года условно и аналогичный испытательный срок. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на 1,2 млн рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.