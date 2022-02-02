Защитник Максим Карпов покидает "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба. У футболиста закончился контракт с самарской командой. Первую часть сезона игрок провел в аренде в подмосковных "Химках".

Максим Карпов перешел в "Крылья" в январе 2019 года. За это время он сыграл за самарцев 29 матчей и забил один гол.