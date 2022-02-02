Валерий Карпин интересовался игроками "Крыльев Советов"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, посетивший матч "Крыльев Советов" с "Академией Пандев", интересовался игроками самарского клуба. Об этом в интервью клубному сайту рассказал тренер "Крыльев" Игорь Осинькин.

"То, что для него не самая информативная игра, как и для нас, - это факт. Но после матча мы пообщались, и я считаю, что формат общения был правильный. Он интересовался несколькими футболистами, на которых он для сборной в том числе посматривает. Получил от меня еще информацию, он был не один, он был с Николаем Писаревым. Это была неплохая беседа. Я думаю, что все что надо Валерий Георгиевич получил от меня. Ну а мне было приятно понять, что нужно для прогресса нашим ребятам, как он смотрит на возможность их привлечения в ближайшем будущем", - сообщил Осинькин.