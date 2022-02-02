Число зарегистрировавшихся в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс" организаций выросло в 10 раз

За 12 месяцев 2021 года количество клиентов-юридических лиц Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", зарегистрировавшихся в личном кабинете (ЛК) энергокомпании, выросло в 10 раз. На данный момент преимуществами ЛК пользуются 3308 организаций Самарской области.

Дистанционный онлайн-сервис, реализованный "ЭнергосбыТ Плюс" в 2020 году, призван повысить качество и безопасность обслуживания клиентов. В личном кабинете можно просматривать баланс по каждому договору, подключать дополнительные договоры, передавать показания приборов учета, получать счета-фактуры и расчетные ведомости, переходить на электронный документооборот, консультироваться со специалистами по профильным вопросам. В частности, с 1 февраля клиентам доступны квитанции на оплату отопления и горячей воды. Оплатить их без комиссии можно на этой же площадке при помощи банковской карты.

"Онлайн-сервисы энергокомпании позволяют оперативно и безопасно решить практически любой вопрос, возникающий у наших клиентов из числа юридических лиц. Рост подписчиков личного кабинета демонстрирует востребованность сервиса. Сегодня им пользуются уже 20% организаций, состоящих с нами в договорных отношениях", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Для доступа к личному кабинету клиента достаточно зайти на официальный сайт Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru, выбрать раздел "Для бизнеса" и кликнуть на вкладку "Личный кабинет". После прохождения несложной процедуры регистрации по электронной почте и номеру телефона клиенты могут добавить свои договоры в созданные учетные записи.