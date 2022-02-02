Число зарегистрировавшихся в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс" организаций выросло в 10 раз

За 12 месяцев 2021 года количество клиентов-юридических лиц Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", зарегистрировавшихся в личном кабинете (ЛК) энергокомпании, выросло в 10 раз. На данный момент преимуществами ЛК пользуются 3308 организаций Самарской области.
Дистанционный онлайн-сервис, реализованный "ЭнергосбыТ Плюс" в 2020 году, призван повысить качество и безопасность обслуживания клиентов. В личном кабинете можно просматривать баланс по каждому договору, подключать дополнительные договоры, передавать показания приборов учета, получать счета-фактуры и расчетные ведомости, переходить на электронный документооборот, консультироваться со специалистами по профильным вопросам. В частности, с 1 февраля клиентам доступны квитанции на оплату отопления и горячей воды. Оплатить их без комиссии можно на этой же площадке при помощи банковской карты.
"Онлайн-сервисы энергокомпании позволяют оперативно и безопасно решить практически любой вопрос, возникающий у наших клиентов из числа юридических лиц. Рост подписчиков личного кабинета демонстрирует востребованность сервиса. Сегодня им пользуются уже 20% организаций, состоящих с нами в договорных отношениях", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Для доступа к личному кабинету клиента достаточно зайти на официальный сайт Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru, выбрать раздел "Для бизнеса" и кликнуть на вкладку "Личный кабинет". После прохождения несложной процедуры регистрации по электронной почте и номеру телефона клиенты могут добавить свои договоры в созданные учетные записи.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается