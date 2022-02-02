Денис Волков представил губернатору проект попечительского совета Русского географического общества

Во вторник, 1 февраля, в правительстве Самарской области прошло совещание по созданию попечительского совета регионального отделения Русского географического общества. Напомним, в марте 2021 года депутат Самарской губернской думы Денис Волков возглавил областное отделение РГО. А уже осенью попечительский совет общества возглавил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - его кандидатуру одобрил первый вице-президент всероссийского РГО, известный ученый-океанолог Артур Чилингаров.

Теперь стоит задача формирования состава совета, от его деятельности будет зависеть скорость и качество реализации поставленных перед РГО задач: популяризация исторического наследия региона, укрепление культурного потенциала Самарской области, развитие туристического кластера и географии, научной деятельности, воспитание патриотизма. Планы очень масштабны. Так, губернатор поставил задачу создать в регионе музей истории Волжского судоходства, есть планы по созданию школы агротуризма, проведению географического кинофеста, и это далеко не все проекты, которые планируется реализовать под эгидой русского географического общества.

Стоит отметить, что во время заседания Дмитрий Азаров высоко оценил работу Дениса Волкова в статусе председателя областного отделения Русского географического общества. "Я занимаюсь этой работой около года и вижу, как она важна и интересна для нашей области, - сообщил Денис Волков. - Сегодня у нас уже открыты и действуют пять местных отделений в тех муниципалитетах, где есть активные члены общества: Клявлинское, Челно-Вершинское, Похвистневское, Тольяттинское, Камышлинское отделения. В этом году откроются также отделения в Сызрани, Шигонах, Жигулевске и Кинель-Черкассах. Люди с горящими глазами включились в работу по созданию собственных проектов, а также активно участвуют в общероссийских акциях. Мы всегда активно поддерживаем федеральные проекты РГО, активно организуем экспедиции, поддерживаем студенческие проекты".

Впереди - огромная работа на благо Самарской области, ее туристического, культурного и образовательного потенциала. И РГО нужна поддержка членов попечительского совета. За основу Дмитрий Азаров принял перечень, представленный Денисом Волковым в докладе. Туда вошли вице-губернатор Александр Фетисов, профильные министры, представители крупных предприятий, заинтересованные в развитии региона и активно занимающиеся меценатством. К 14 февраля губернатору представят окончательный список, дополненный участниками мероприятия, а также предоставят сводный анализ проектов РГО и смежной с ними работы, которая уже велась в регионе. По словам главы региона, не стоит повторяться по определенным направлениям, а лучше использовать готовые решения, если они есть, и дополнять их.

Дмитрий Азаров также озвучил пожелание привлечь к работе в рамках попечительского совета представителей строительного бизнеса, IT-сферы и крупных сельхозпроизводителей. "Это очень важная просветительская работа, и она, безусловно, содержит элемент развития важной для нашего региона, но еще не до конца проработанной отрасли - туризма. Поэтому и общероссийское Русское географическое общество, и региональное его отделение всегда могут рассчитывать на поддержку правительства Самарской области. Наше взаимодействие будет эффективным, плодотворным и придаст дополнительный импульс научно-исследовательской деятельности: изучению этно-культурной, исторической самобытности народов, населяющих Самарскую область", - заявил губернатор.