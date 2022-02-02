Денис Волков представил губернатору проект попечительского совета Русского географического общества

Во вторник, 1 февраля, в правительстве Самарской области прошло совещание по созданию попечительского совета регионального отделения Русского географического общества. Напомним, в марте 2021 года депутат Самарской губернской думы Денис Волков возглавил областное отделение РГО. А уже осенью попечительский совет общества возглавил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - его кандидатуру одобрил первый вице-президент всероссийского РГО, известный ученый-океанолог Артур Чилингаров.
Теперь стоит задача формирования состава совета, от его деятельности будет зависеть скорость и качество реализации поставленных перед РГО задач: популяризация исторического наследия региона, укрепление культурного потенциала Самарской области, развитие туристического кластера и географии, научной деятельности, воспитание патриотизма. Планы очень масштабны. Так, губернатор поставил задачу создать в регионе музей истории Волжского судоходства, есть планы по созданию школы агротуризма, проведению географического кинофеста, и это далеко не все проекты, которые планируется реализовать под эгидой русского географического общества.
Стоит отметить, что во время заседания Дмитрий Азаров высоко оценил работу Дениса Волкова в статусе председателя областного отделения Русского географического общества. "Я занимаюсь этой работой около года и вижу, как она важна и интересна для нашей области, - сообщил Денис Волков. - Сегодня у нас уже открыты и действуют пять местных отделений в тех муниципалитетах, где есть активные члены общества: Клявлинское, Челно-Вершинское, Похвистневское, Тольяттинское, Камышлинское отделения. В этом году откроются также отделения в Сызрани, Шигонах, Жигулевске и Кинель-Черкассах. Люди с горящими глазами включились в работу по созданию собственных проектов, а также активно участвуют в общероссийских акциях. Мы всегда активно поддерживаем федеральные проекты РГО, активно организуем экспедиции, поддерживаем студенческие проекты".
Впереди - огромная работа на благо Самарской области, ее туристического, культурного и образовательного потенциала. И РГО нужна поддержка членов попечительского совета. За основу Дмитрий Азаров принял перечень, представленный Денисом Волковым в докладе. Туда вошли вице-губернатор Александр Фетисов, профильные министры, представители крупных предприятий, заинтересованные в развитии региона и активно занимающиеся меценатством. К 14 февраля губернатору представят окончательный список, дополненный участниками мероприятия, а также предоставят сводный анализ проектов РГО и смежной с ними работы, которая уже велась в регионе. По словам главы региона, не стоит повторяться по определенным направлениям, а лучше использовать готовые решения, если они есть, и дополнять их.
Дмитрий Азаров также озвучил пожелание привлечь к работе в рамках попечительского совета представителей строительного бизнеса, IT-сферы и крупных сельхозпроизводителей. "Это очень важная просветительская работа, и она, безусловно, содержит элемент развития важной для нашего региона, но еще не до конца проработанной отрасли - туризма. Поэтому и общероссийское Русское географическое общество, и региональное его отделение всегда могут рассчитывать на поддержку правительства Самарской области. Наше взаимодействие будет эффективным, плодотворным и придаст дополнительный импульс научно-исследовательской деятельности: изучению этно-культурной, исторической самобытности народов, населяющих Самарскую область", - заявил губернатор.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.