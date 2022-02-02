Житель Самарской области насушил 8 кг марихуаны и получил три года колонии

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе 2021 г. житель с. Кротовка нарезал для себя дикорастущую коноплю вдоль дороги, привез домой и разложил на чердаке для просушки.

13 сентября полицейские изъяли у него более 8 кг марихуаны.

На суде мужчина полностью признал вину и получил три года лишения свободы в колонии строгого режима.