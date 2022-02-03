Самарскую фирму уличили в сокрытии более 120 млн руб. от налоговой

В Самаре возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с октября по декабрь 2017 г. сотрудники ООО предоставляли ФНС ложные сведения о договорах субподряда с фирмами, которые не фактически никак не сотрудничали с фирмой.

В результате в бюджет не перевели более 120 млн рублей.