В Самаре вынесли приговор обвиняемым в разбое

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор двум жителям региона 30 и 42 лет за разбой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Ранее их задержали за разбойное нападение на местного жителя. В результате потерпевший лишился имущества и денег.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 ("Разбой") и п. "а, в, г" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").

Суд назначил обвиняемым семь и девять лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов.